Palermo, all’Ippodromo il 66º Gran Premio Regione Sicilia: tutti i partecipanti ​​

Palermo si prepara a vivere un sabato di grande ippica all’Ippodromo La Favorita con il 66° Gran Premio Regione Sicilia (€66.000, Gruppo 2), una delle corse più attese della stagione, affiancata dalle quattro prove del Campionato Europeo Gentlemen Drivers 2025.

Ufficializzati i dieci partenti del Gran Premio, riservato agli indigeni ed esteri di 4 anni ed oltre, che si disputerà come Handicap ad Invito sulla distanza di 2000-2040 metri. Quattro cavalli dovranno affrontare una penalità di 20 metri.

Tra i protagonisti al via figurano Freccia Spritz, Frontiera As ed Eroico Pett, reduce da due vittorie consecutive. Dalla seconda fila partirà Ettore Trebì, mentre tra i penalizzati spiccano Donnavittoria Par, vincitrice del Nastro d’Oro, Enki Brown Effe, Evandro Degli Dei e Cordobes.







Il “Regione Sicilia” rappresenta una vera e propria istituzione per gli appassionati del trotto siciliano: la prima edizione risale al 1954, vinta da Allegretto Abey con Alfredo Cicognani. Da allora, campioni come Crevalcore, Icare IV, Newstar, Pick Wick, Wayne Eden e Delfo hanno scritto pagine memorabili della corsa. L’ultima edizione, nel 2024, vide il successo record di Bleff Dipa (1.10,6 sul miglio) con Roberto Vecchione.

I partecipanti:

Numero Cavallo Guidatore Nastro di Partenza (Metri) 1 FRECCIA SPRITZ N. Cintura 2000 2 FRONTIERA AS L. Messineo 2000 3 EROICO PETT Sig. Di Chiara 2000 4 FELIZ DIA Sig. Jr. Pecoraro 2000 5 CANDIDO JET S. Cintura 2000 6 ETTORE TREBÌ Sig. Buzzitta 2000 7 DONNAVITTORIA PAR Sig. Lo Verde 2020 8 ENKI BROWN EFFE E. Bellei 2020 9 EVANDRO DEGLI DEI V. Gallo 2020 10 CORDOBES R. Tamburrano 2020

Campionato Europeo Gentlemen: 13 nazioni in gara

Lo spettacolo non si ferma al Gran Premio: la giornata sarà arricchita dal Campionato Europeo Gentlemen Drivers 2025, articolato su quattro prove e valido per l’assegnazione del titolo continentale.

A rappresentare l’Italia sarà Fabrizio Martinelli, campione nazionale in carica. Il torneo, organizzato sotto l’egida della FEGAT (Federazione Europea dei Gentlemen e delle Amazzoni del Trotto), fu fondato nel 1954 — lo stesso anno della nascita del “Regione Sicilia” — e oggi conta 13 Paesi membri.

Nel 2024 la vittoria andò all’austriaco Thomas Royer, mentre nella storia il Belgio detiene il primato con sei titoli, davanti a Svezia (5) e Svizzera (4).

I partecipanti

Nome Cognome Nazionalità Licenza dal Vittorie totali André Pögel 🇩🇪 Germania 1999 528 Antonio Alzamora Blanco 🇪🇸 Spagna 2003 52 Attila Kurucz 🇭🇺 Ungheria 2005 20 Bernt Øksnevad 🇳🇴 Norvegia 1983 218 Dylan Baldacchino 🇲🇹 Malta 2010 54 Fabrizio Martinelli 🇮🇹 Italia 2006 151 Ferry Hollander 🇳🇱 Paesi Bassi 2016 24 Jani Peräsalo 🇫🇮 Finlandia 2008 40 Kim Lund Madsen 🇩🇰 Danimarca 1987 114 Peter Arnqvist 🇸🇪 Svezia 2002 99 Piet Van Pollaert 🇧🇪 Belgio 2006 498 Stefan Sonnbauer 🇨🇭 Svizzera 1999 31 Thomas Royer 🇦🇹 Austria 1997 350