Palermo, all’Ippodromo il 66º Gran Premio Regione Sicilia: tutti i partecipanti

Redazione 24/10/2025 17:45

Palermo si prepara a vivere un sabato di grande ippica all’Ippodromo La Favorita con il 66° Gran Premio Regione Sicilia (€66.000, Gruppo 2), una delle corse più attese della stagione, affiancata dalle quattro prove del Campionato Europeo Gentlemen Drivers 2025.

Ufficializzati i dieci partenti del Gran Premio, riservato agli indigeni ed esteri di 4 anni ed oltre, che si disputerà come Handicap ad Invito sulla distanza di 2000-2040 metri. Quattro cavalli dovranno affrontare una penalità di 20 metri.

Tra i protagonisti al via figurano Freccia Spritz, Frontiera As ed Eroico Pett, reduce da due vittorie consecutive. Dalla seconda fila partirà Ettore Trebì, mentre tra i penalizzati spiccano Donnavittoria Par, vincitrice del Nastro d’Oro, Enki Brown Effe, Evandro Degli Dei e Cordobes.



Il “Regione Sicilia” rappresenta una vera e propria istituzione per gli appassionati del trotto siciliano: la prima edizione risale al 1954, vinta da Allegretto Abey con Alfredo Cicognani. Da allora, campioni come Crevalcore, Icare IV, Newstar, Pick Wick, Wayne Eden e Delfo hanno scritto pagine memorabili della corsa. L’ultima edizione, nel 2024, vide il successo record di Bleff Dipa (1.10,6 sul miglio) con Roberto Vecchione.

I partecipanti:

NumeroCavalloGuidatoreNastro di Partenza (Metri)
1FRECCIA SPRITZN. Cintura2000
2FRONTIERA ASL. Messineo2000
3EROICO PETTSig. Di Chiara2000
4FELIZ DIASig. Jr. Pecoraro2000
5CANDIDO JETS. Cintura2000
6ETTORE TREBÌSig. Buzzitta2000
7DONNAVITTORIA PARSig. Lo Verde2020
8ENKI BROWN EFFEE. Bellei2020
9EVANDRO DEGLI DEIV. Gallo2020
10CORDOBESR. Tamburrano2020

Campionato Europeo Gentlemen: 13 nazioni in gara

Lo spettacolo non si ferma al Gran Premio: la giornata sarà arricchita dal Campionato Europeo Gentlemen Drivers 2025, articolato su quattro prove e valido per l’assegnazione del titolo continentale.

A rappresentare l’Italia sarà Fabrizio Martinelli, campione nazionale in carica. Il torneo, organizzato sotto l’egida della FEGAT (Federazione Europea dei Gentlemen e delle Amazzoni del Trotto), fu fondato nel 1954 — lo stesso anno della nascita del “Regione Sicilia” — e oggi conta 13 Paesi membri.

Nel 2024 la vittoria andò all’austriaco Thomas Royer, mentre nella storia il Belgio detiene il primato con sei titoli, davanti a Svezia (5) e Svizzera (4).

I partecipanti

NomeCognomeNazionalitàLicenza dalVittorie totali
AndréPögel🇩🇪 Germania1999528
AntonioAlzamora Blanco🇪🇸 Spagna200352
AttilaKurucz🇭🇺 Ungheria200520
BerntØksnevad🇳🇴 Norvegia1983218
DylanBaldacchino🇲🇹 Malta201054
FabrizioMartinelli🇮🇹 Italia2006151
FerryHollander🇳🇱 Paesi Bassi201624
JaniPeräsalo🇫🇮 Finlandia200840
KimLund Madsen🇩🇰 Danimarca1987114
PeterArnqvist🇸🇪 Svezia200299
PietVan Pollaert🇧🇪 Belgio2006498
StefanSonnbauer🇨🇭 Svizzera199931
ThomasRoyer🇦🇹 Austria1997350

 

