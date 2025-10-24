Palermo, all’Ippodromo il 66º Gran Premio Regione Sicilia: tutti i partecipanti
Palermo si prepara a vivere un sabato di grande ippica all’Ippodromo La Favorita con il 66° Gran Premio Regione Sicilia (€66.000, Gruppo 2), una delle corse più attese della stagione, affiancata dalle quattro prove del Campionato Europeo Gentlemen Drivers 2025.
Ufficializzati i dieci partenti del Gran Premio, riservato agli indigeni ed esteri di 4 anni ed oltre, che si disputerà come Handicap ad Invito sulla distanza di 2000-2040 metri. Quattro cavalli dovranno affrontare una penalità di 20 metri.
Tra i protagonisti al via figurano Freccia Spritz, Frontiera As ed Eroico Pett, reduce da due vittorie consecutive. Dalla seconda fila partirà Ettore Trebì, mentre tra i penalizzati spiccano Donnavittoria Par, vincitrice del Nastro d’Oro, Enki Brown Effe, Evandro Degli Dei e Cordobes.
Il “Regione Sicilia” rappresenta una vera e propria istituzione per gli appassionati del trotto siciliano: la prima edizione risale al 1954, vinta da Allegretto Abey con Alfredo Cicognani. Da allora, campioni come Crevalcore, Icare IV, Newstar, Pick Wick, Wayne Eden e Delfo hanno scritto pagine memorabili della corsa. L’ultima edizione, nel 2024, vide il successo record di Bleff Dipa (1.10,6 sul miglio) con Roberto Vecchione.
I partecipanti:
|Numero
|Cavallo
|Guidatore
|Nastro di Partenza (Metri)
|1
|FRECCIA SPRITZ
|N. Cintura
|2000
|2
|FRONTIERA AS
|L. Messineo
|2000
|3
|EROICO PETT
|Sig. Di Chiara
|2000
|4
|FELIZ DIA
|Sig. Jr. Pecoraro
|2000
|5
|CANDIDO JET
|S. Cintura
|2000
|6
|ETTORE TREBÌ
|Sig. Buzzitta
|2000
|7
|DONNAVITTORIA PAR
|Sig. Lo Verde
|2020
|8
|ENKI BROWN EFFE
|E. Bellei
|2020
|9
|EVANDRO DEGLI DEI
|V. Gallo
|2020
|10
|CORDOBES
|R. Tamburrano
|2020
Campionato Europeo Gentlemen: 13 nazioni in gara
Lo spettacolo non si ferma al Gran Premio: la giornata sarà arricchita dal Campionato Europeo Gentlemen Drivers 2025, articolato su quattro prove e valido per l’assegnazione del titolo continentale.
A rappresentare l’Italia sarà Fabrizio Martinelli, campione nazionale in carica. Il torneo, organizzato sotto l’egida della FEGAT (Federazione Europea dei Gentlemen e delle Amazzoni del Trotto), fu fondato nel 1954 — lo stesso anno della nascita del “Regione Sicilia” — e oggi conta 13 Paesi membri.
Nel 2024 la vittoria andò all’austriaco Thomas Royer, mentre nella storia il Belgio detiene il primato con sei titoli, davanti a Svezia (5) e Svizzera (4).
I partecipanti
|Nome
|Cognome
|Nazionalità
|Licenza dal
|Vittorie totali
|André
|Pögel
|🇩🇪 Germania
|1999
|528
|Antonio
|Alzamora Blanco
|🇪🇸 Spagna
|2003
|52
|Attila
|Kurucz
|🇭🇺 Ungheria
|2005
|20
|Bernt
|Øksnevad
|🇳🇴 Norvegia
|1983
|218
|Dylan
|Baldacchino
|🇲🇹 Malta
|2010
|54
|Fabrizio
|Martinelli
|🇮🇹 Italia
|2006
|151
|Ferry
|Hollander
|🇳🇱 Paesi Bassi
|2016
|24
|Jani
|Peräsalo
|🇫🇮 Finlandia
|2008
|40
|Kim
|Lund Madsen
|🇩🇰 Danimarca
|1987
|114
|Peter
|Arnqvist
|🇸🇪 Svezia
|2002
|99
|Piet
|Van Pollaert
|🇧🇪 Belgio
|2006
|498
|Stefan
|Sonnbauer
|🇨🇭 Svizzera
|1999
|31
|Thomas
|Royer
|🇦🇹 Austria
|1997
|350