Catanzaro, i convocati di Aquilani per la partita con il Palermo ​​

Catanzaro, i convocati di Aquilani per la partita con il Palermo

Redazione 24/10/2025 18:33

Il Catanzaro ha pubblicato sul sito ufficiale la lista dei convocati per la partita contro il Palermo: sono 24 gli uomini chiamati da Aquilani per un match importantissimo per i calabresi, ancora alla ricerca della prima vittoria.

I convocati

PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli

DIFENSORI: 4. Antonini, 5. Bashi, 17. Di Chiara, 18. Bettella, 23. Brighenti, 27. Favasuli, 84. Cassandro



CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 28. Oudin, 30. Alesi, 32. Rispoli, 80. Cisse, 98. Buglio

ATTACCANTI: 7. Pandolfi, 8. Pittarello, 9. Iemmello, 19. Nuamah, 45. Buso, 77. D’Alessandro

LEGGI ANCHE

LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI

LE DICHIARAZIONI DI AQUILANI

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *