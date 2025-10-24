Catanzaro, i convocati di Aquilani per la partita con il Palermo
Il Catanzaro ha pubblicato sul sito ufficiale la lista dei convocati per la partita contro il Palermo: sono 24 gli uomini chiamati da Aquilani per un match importantissimo per i calabresi, ancora alla ricerca della prima vittoria.
I convocati
PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli
DIFENSORI: 4. Antonini, 5. Bashi, 17. Di Chiara, 18. Bettella, 23. Brighenti, 27. Favasuli, 84. Cassandro
CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 28. Oudin, 30. Alesi, 32. Rispoli, 80. Cisse, 98. Buglio
ATTACCANTI: 7. Pandolfi, 8. Pittarello, 9. Iemmello, 19. Nuamah, 45. Buso, 77. D’Alessandro