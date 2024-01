Catanzaro, Vivarini: “Col Palermo è la partita giusta per ripartire”

L’allenatore del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo e parla delle difficoltà che sta attraversando la sua squadra, soprattutto alla luce della pesante sconfitta con la FeralpiSalò. Il tecnico è consapevole che contro i rosanero serve una reazione di carattere.

“Abbiamo fatto una buona settimana, prendendo consapevolezza dei problemi che abbiamo in questo momento. Col Palermo è la partita giusta per cercare di capire se abbiamo affrontato bene questi problemi – afferma – . Contro i rosa non possiamo abbassare la guardia, individualmente sono capaci di fare di tutto”.

Vivarini parla delle recente gara dell’andata, vinta dal Catanzaro al “Barbera”: “Ogni partita ha una sua storia. Vorrei che la squadra affrontasse questa gara con umiltà e applicazione, ci può dare nuova linfa. È il momento più complicato del campionato: non si può essere demotivati contro il Palermo, dobbiamo ritrovare le nostre qualità. I rosa hanno un budget di Serie A, sono una corazzata; troveremo una squadra che ci verrà ad aggredire forte, sarà una bella guerra in mezzo al campo”.

LEGGI ANCHE

CHI È SALIM DIAKITÉ

PALERMO, UFFICIALE L’ACQUISTO DI DIAKITÉ

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI