Champions League, 4a giornata: il Napoli ospita il Francoforte. C’è Juve – Sporting

Redazione 04/11/2025 11:27

La 4a giornata di Champions League si apre con la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Poi la Juventus ospita lo Sporting Lisbona. Mercoledì Inter – Kairat Almaty, mentre l’Atalanta va a Marsiglia.

IL PROGRAMMA

Martedì 4 novembre

Napoli – Eintracht Francoforte: ore 18.45



Slavia Praga – Arsenal: ore 18.45

Atletico Madrid – Union Saint Gilloise: ore 21

Bodo/Glimt – Monaco: ore 21

Juventus – Sporting Lisbona: ore 21

Liverpool – Real Madrid: ore 21

Tottenham – Copenaghen: ore 21

PSG – Bayern Monaco: ore 21

Olympiakos – PSV: ore 21

Mercoledì 5 novembre

Pafos – Villareal: ore 18.45

Qarabag – Chelsea: ore 18.45

Ajax – Galatasaray: ore 21

Benfica – Bayer Leverkusen: ore 21

Club Brugge – Barcellona: ore 21

Inter – Kairat Almaty: ore 21

Manchester City – Borussia Dortmund: ore 21

Marsiglia – Atalanta: ore 21

Newcastle – Athletic Bilbao: ore 21

 

