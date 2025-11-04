Champions League, 4a giornata: il Napoli ospita il Francoforte. C’è Juve – Sporting
La 4a giornata di Champions League si apre con la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Poi la Juventus ospita lo Sporting Lisbona. Mercoledì Inter – Kairat Almaty, mentre l’Atalanta va a Marsiglia.
IL PROGRAMMA
Martedì 4 novembre
Napoli – Eintracht Francoforte: ore 18.45
Slavia Praga – Arsenal: ore 18.45
Atletico Madrid – Union Saint Gilloise: ore 21
Bodo/Glimt – Monaco: ore 21
Juventus – Sporting Lisbona: ore 21
Liverpool – Real Madrid: ore 21
Tottenham – Copenaghen: ore 21
PSG – Bayern Monaco: ore 21
Olympiakos – PSV: ore 21
Mercoledì 5 novembre
Pafos – Villareal: ore 18.45
Qarabag – Chelsea: ore 18.45
Ajax – Galatasaray: ore 21
Benfica – Bayer Leverkusen: ore 21
Club Brugge – Barcellona: ore 21
Inter – Kairat Almaty: ore 21
Manchester City – Borussia Dortmund: ore 21
Marsiglia – Atalanta: ore 21
Newcastle – Athletic Bilbao: ore 21