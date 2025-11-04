Athletic Palermo, niente pubblico contro la Nissa: al Velodromo ancora porte chiuse ​​

Athletic Palermo – Nissa si giocherà ancora una volta a porte chiuse. La decisione è stata presa a causa della persistente inagibilità del Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo, impianto che ospita le partite casalinghe dei nerorosa.

Il club palermitano sperava di poter riaprire almeno la gradinata già in occasione della sfida poi vinta 2 – 0 contro il Sambiase, lo scorso 26 ottobre,, ma i ritardi nei lavori hanno reso impossibile rispettare i tempi previsti. Anche la gara contro la Nissa, in programma domenica alle 14.30, si disputerà dunque senza pubblico.

Un vero peccato, perché l’Athletic è reduce dalla seconda sconfitta stagionale sul campo del Paternò, ma quella con la Nissa si preannuncia come una sfida d’alta classifica: terza contro quarta. L’occasione avrebbe potuto richiamare una buona cornice di pubblico, anche grazie alla non contemporaneità con il Palermo di Inzaghi, impegnato in trasferta contro la Juve Stabia sabato 8 alle 17.15.







