Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina / UFFICIALE ​​

La Fiorentina ha annunciato l’esonero di Stefano Pioli. Il tecnico lascia l’incarico dopo undici giornate di campionato, con la squadra ultima in classifica, ancora senza vittorie: quattro pareggi e sei sconfitte, l’ultima maturata al “Franchi” contro il Lecce.

La guida della squadra passa momentaneamente all’allenatore della Primavera, Daniele Galloppa, che assumerà il ruolo ad interim in attesa della scelta del nuovo tecnico. In pole position sembra esserci Roberto D’Aversa, che avrebbe superato la concorrenza di Paolo Vanoli, anche se non sono da escludere possibili sorprese.

La nota del club

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina.

ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa.