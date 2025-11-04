Serie B, squalifica per un dirigente della Juve Stabia. Un turno di stop per 4 giocatori ​​

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi all’11ª giornata di Serie B. Tra le decisioni c’è la squalifica di una giornata ad Alberto Gerbo, dirigente della Juve Stabia (prossima avversaria del Palermo), “per avere, al 23º del secondo tempo della gara contro il Modena, contestato l’arbitro alzandosi dalla panchina”.

Sono quattro i calciatori squalificati per una giornata: Oyono (Frosinone), punito anche con una multa di 1.500 euro per intervento scorretto e per simulazione di fallo in area; Izzo (Monza); Barreca (Padova) e Illanes (Carrarese).

Tra le ammende, la Sampdoria dovrà pagare 4.000 euro per il lancio di un petardo e due fumogeni, mentre Catanzaro (lancio di un petardo), Frosinone (ritardo ingiustificato nel calcio d’inizio) e Modena (lancio di bottigliette e altri oggetti di plastica in campo) sono stati multati rispettivamente di 2.000 euro ciascuno.







LEGGI ANCHE

IL PALERMO “RIVEDE” BRUNORI GOLEADOR