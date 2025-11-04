Roma, brutte notizie per Dybala: c'è lesione. I tempi di recupero ​​

La Roma perde ancora Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, come riferito da “Il Tempo”.

L’infortunio è arrivato durante la gara di San Siro contro il Milan: dopo il rigore parato da Maignan, Dybala ha avvertito un dolore improvviso e ha chiesto immediatamente il cambio. Un nuovo stop, l’ennesimo di una carriera troppo spesso segnata dagli infortuni.

I tempi di recupero stimati sono di almeno tre settimane. La sua presenza per la sfida contro il Napoli, in programma il 30 novembre, resta in dubbio. Nel frattempo, l’argentino ha già iniziato il percorso di riabilitazione previsto dallo staff medico giallorosso.







