Spezia, D'Angelo non sarà più l'allenatore: al suo posto è pronto Donadoni ​​

Sarà addio tra Luca D’Angelo e lo Spezia. La decisione è maturata nella notte — come riportato da Gianluca Di Marzio — e sancisce di fatto la fine dell’avventura del tecnico alla guida del club ligure. Fatale la sconfitta di misura contro il Monza, la sesta stagionale, a fronte di una sola vittoria e del penultimo posto in classifica.

Al suo posto è pronto Roberto Donadoni, che tornerebbe ad allenare in Italia a sei anni di distanza dalla sua ultima esperienza con il Bologna. Il suo esordio potrebbe arrivare già nel prossimo turno, quando i bianconeri affronteranno il Bari nell’anticipo della dodicesima giornata.

L’obiettivo è chiaro: risalire una classifica deficitaria, con lo Spezia fermo a soli sette punti. La sfida contro il Bari, in tal senso, rappresenta già una prima, importante occasione per invertire la rotta dopo un avvio di campionato da incubo.







