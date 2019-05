Parla Cesare Di Cintio. L’avvocato ed esperto di diritto sportivo ha affidato ad un post sul proprio profilo Facebook un’analisi delle decisioni prese dal Consiglio Federale e dalla Lega di Serie B e le prospettive legate all’ipotesi di annullamento delle partite già giocate dei playoff.

PALERMO, IL CONTENUTO DEL RICORSO D’URGENZA AL CONI

Di Cintio su Facebook scrive: “La motivazione secondo cui una eventuale decisione favorevole del secondo grado ai siciliani non impedirebbe l’annullamento ex post delle gare di playoff, per poi consentire loro la partecipazione agli spareggi promozione, costituisce l’ennesimo ingresso nel labirinto della giustizia sportiva”.

L’avvocato infatti sottolinea: “Infatti il tempo è nemico dei ricorrenti in questi casi poiché, proprio Figc e Leghe, hanno sempre sostenuto la tesi, avallata poi da TAR Lazio e Consiglio di Stato, secondo cui la prevalenza dell’interesse pubblico alla disputa delle gare e lo stato avanzato delle competizioni non consentirebbe l’annullamento e la nuova disputa delle medesime. Insomma una volta cominciato a giocare non si torna indietro. Al limite si può porre un problema risarcitorio, con tutti i se e i ma”.

E aggiunge: “Il vero punctum dolens della questione, tuttavia, è molto più semplice di quanto possa apparire poiché questa non è una questione giudiziaria dato che l’ordinamento dei campionati è tecnicamente materia di competenza del consiglio federale che, tuttavia, formalmente, ha invece preferito prendere atto della decisione esecutiva del TFN (che ha retrocesso il Palermo) lasciando invariato il programma sul punto della disputa dei playoff. Per quanto riguarda i playout ha rimesso, invece, la decisione al Collegio di Garanzia del Coni. Nel frattempo la delibera del Consiglio di Lega B continua a produrre i propri effetti”.

