Un cambio di idea con conseguenze clamorose. Quando ormai era tutto fatto, salta il trasferimento al Taranto di Mauro Bollino (25enne palermitano ed ex rosanero): il giocatore ha infatti deciso di disertare le visite mediche per accasarsi invece al Bitonto, capolista nel girone H.

Il giocatore era atteso per le visite mediche già programmate allo “Iacovone” dopo aver raggiunto un accordo nella giornata di ieri, ma non si è mai presentato: il giocatore infatti era già in viaggio per recarsi al Bitonto e accettare la loro offerta della società del barese.

Nella scorsa stagione Bollino aveva giocato la prima parte proprio col Bari, poi il trasferimento alla Sicula Leonzio, dove però nel 2019 ha trovato pochissimo spazio: da qui la decisione di riprovare nuovamente un’esperienza in Serie D e in Puglia. Alla fine sarà Bitonto.

