(gm) Il comunicato pubblicato nel pomeriggio da Global Futures Sports è stato rimosso e sostituito da un altro comunicato. Sulla sezione news del sito della società inglese non appare più la lunghissima nota bensì un comunicato molto più breve in cui GFS si dice interessata a lavorare al fianco della Sport Capital Group anche in futuro.

Difficile capire il perchè di questo nuovo colpo di scena di questa storia incomprensibile e francamente facciamo fatica a interpretare il senso del comunicato che riportiamo anche in lingua originale. Ogni conclusione, a botta calda, sembra inutile o fuori luogo. Decisamente tutta la vicenda continua a essere ingarbugliata.

IL COMUNICATO DI GLOBAL FUTURES SPORTS (ORA CANCELLATO)

Ecco il testo della nuova nota dove a parlare è il direttore della società, cioè Clive Richardson:

“La Global Futures Sports ha offerto consulenza alla Sport Capital Group nella sua recente acquisizione dell’US Città di Palermo. Sebbene il percorso di acquisizione di un club e l’intricato processo che porta al trasferimento degli asset possano spesso essere complicati, questo accordo in particolare si è rilevato di grande interesse per la stampa.

Al fine di essere il più chiari possibili, in quanto direttore di Global Futures Sports, io fornisco consigli a Sport Capital Group su ogni nuova opportunità relativa al mondo dello sport come strumento di investimento. Resta salda la mia fiducia nei confronti del Board della Sport Capital Group, nella loro visione e passione per investire nel mondo dello sport. Non vedo l’ora di prendere parte a nuovi progetti a livello globale con loro.

Il nostro ruolo come Global Futures Sports non va oltre quello della consulenza nel mondo dello sport, e non si estende a nessun altro aspetto relativo a investimenti o business. Qualsiasi comunicazione che affermi il contrario è dunque errata. Global Futures Sports rimane una consulenza indipendente e discreta; gestiamo separatamente un ufficio privato e “multi-family” che offre consulenza ai professionisti dello sport, il nostro lavoro e il nostro business rimangono nell’interesse dei nostri clienti“.

Il testo originale in lingua inglese:

“Global Futures Sports has been advising Sport Capital Group on its recent acquisition of US Città di Palermo. While the path of club ownership and the intricate business of transferring of assets can often be complicated, this particular deal has proven to be of great interest to the press.

To be very clear, as Director of Global Futures Sports, I advise Sport Capital Group on any new sport opportunities for the investment vehicle. I remain confident in my belief in the Board of Sport Capital Group in their vision and passion for investing in sport. I look forward to further projects globally with them.

Our role as Global Futures Sports does not extend beyond that of advice in the sport arena and does not extend to any other element of investment or business. Any reports to the contrary are incorrect.

Global Futures Sports remains an independent and discreet consultancy and we separately run a multi-family private office advising sport professionals, our work and business remains in our client’s best interests”.

