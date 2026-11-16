E’ andata in scena la gara di ritorno del secondo turno di Coppa Italia tra Palermo Futsal Club e Palermo Calcio a 5: a vincere la partita sono stati i primi con il risultato di 5 – 4, ma a passare il turno sono invece stati i secondi, forti del 6-1 dell’andata.

La prima frazione si apre con il vantaggio del Palermo C5, che sbloccano il risultato grazie a Musso, bravo a finalizzare una triangolazione offensiva con un preciso sinistro all’angolino. La risposta del Palermo Futsal Club arriva con il giovane Viola, classe 2007, che sfrutta un assist di Chinnici e supera Scavo con un preciso piattone. Poco dopo è ancora Viola a trovare la rete del 2-1, finalizzando un passaggio in profondità di D’Anna con un sinistro sotto l’incrocio dei pali. Gli ospiti riescono però a ristabilire la parità approfittando di un errore in impostazione di Meli, chiudendo il primo tempo sul risultato di 2-2 con Daricca.





Nella ripresa il Palermo Futsal Club torna subito in vantaggio grazie a Viola, che approfitta di una respinta del portiere su una conclusione di La Fiura, firmando la propria tripletta personale. Il Palermo Calcio 5 reagisce immediatamente con Orlando, autore del 3-3 con un preciso tiro all’angolino. I rosanero trovano nuovamente il vantaggio con La Fiura, bravo a sfruttare una respinta non perfetta di Scordato, ma gli ospiti riescono ancora una volta a pareggiare, portando il risultato sul 4-4. Nel finale arriva la rete decisiva di La Fiura, che sfrutta un cross da centrocampo di D’Anna e con uno splendido colpo di testa spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali, fissando il risultato sul definitivo 5-4.