Coppa Italia Serie C, il programma della finale tra Rimini e Giana Erminio

Giana Erminio e Rimini sono le due finaliste della Coppa Italia Serie C. La Lega Pro ha comunicato le date della doppia finale.

Il 25 marzo si giocherà l’andata a Gorgonzola e il ritorno che si svolgerà martedì 8 aprile a Rimini. Entrambe le sfide avranno inizio per le 20.30. Chi vincerà la Coppa Italia Serie C, accederà in maniera diretta al primo turno dei playoff di Serie C.

Il Rimini durante il suo percorso in Coppa Italia Serie C ha eliminato: Arzignano, Lumezzane, Vicenza, Altamura e in semifinale ha eliminato il Trapani col totale di 3 – 0. La Giana Erminio, invece, nel suo percorso ha eliminato: Juve U23, Entella, Pro Vercelli, Avellino e in semifinale ha eliminato il Caldiero Terme con il risultato totale di 4 – 3 .





