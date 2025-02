Parma, si pensa al sostituto di Pecchia: idee Pirlo e Chivu

Fabio Pecchia non è più l’allenatore del Parma. Il tecnico è stato esonerato dopo la sconfitta interna contro la Roma. Il bilancio di Pecchia al Parma è pressoché negativo: diciottesimo posto in classifica in Serie A a quota 20 punti e con la seconda difesa peggiore del campionato, ben 45 gol subiti.

La dirigenza del Parma è già a lavoro per il sostituto, e i nomi più gettonati sono quelli di Andrea Pirlo e Cristian Chivu. L’ultima esperienza di Pirlo è stata alla Sampdoria in questa stagione, per poi essere esonerato dalla società blucerchiata.

Chivu, invece, ha allenato solo la Primavera dell’Inter tra il 2021 e il 2024, quindi l’ex terzino nerazzurro non ha una grande esperienza come ruolo di allenatore.





