Catania, Napoli (vice allenatore): “Dopo l’1 – 1 è subentrata la paura”

Michele Napoli, vice-allenatore del Catania, ha commentato così la prestazione della squadra nella gara contro la Casertana terminata con il risultato di 1-1. Il tecnico ha parlato perché Toscano, allenatore degli etnei, ha dovuto scontare un turno di squalifica.

“Dopo avere subito il gol del pareggio la squadra è andata in paura, pensando magari che sarebbe stata un’altra gara non vinta in casa – riporta tuttocalciocatania -. Questo non doveva succedere ed i cambi effettuati non hanno prodotto i miglioramenti che ricercavamo, pagando anche la mancanza di diversi giocatori di gamba.

“Non era facile trovare spazi nel primo tempo perché loro erano ben chiusi e coperti dietro. Una volta trovato il gol dovevamo essere più bravi a gestire meglio la palla – ha continuato -. Nel corso del secondo tempo invece abbiamo perso un po’ distanze e la necessaria lucidità.”





Poi ha aggiunto: “La squadra ha lavorato molto bene durante la settimana sia sotto il profilo fisico che mentale ma non abbiamo replicato sul campo quanto espresso in allenamento. raccogliendo un risultato che non ci soddisfa”.

LEGGI ANCHE

DIONISI, FUTURO SEMPRE PIU’ INCERTO