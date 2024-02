Corini: “Gara dura, ma sono felice della vittoria. Ora recuperiamo il Como”

“Oggi è stata dura ma sono felice della vittoria, siamo stati dentro il match“. Lo dice Eugenio Corini nel post partita della gara vinta contro la FeralpiSalò. Il tecnico ha analizzato la prestazione dei suoi e speso dolci parole per l’avversario.

“La FeralpiSalò è forte e in forma in questo periodo, gli faccio i complimenti – spiega il tecnico -. Certo, non si può pensare di dominare per 95 minuti. Ragioniamo una gara per volta. L’unica volontà è quella di fare un grande campionato. Ora pensiamo a raggiungere il Como che va recuperato”.

Poi i singoli. “Ranocchia? Ci abbiamo sempre creduto. E’ un calciatore importante che ha fatto le sue esperienze in A e in B. Non sovraccarichiamolo però di responsabilità perché deve ancora crescere. Soleri è una garanzia. Tutti abbiamo voluto tenerlo con noi”.

LEGGI ANCHE

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA