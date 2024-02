Zaffaroni: “Brutto uscire senza punti da queste partite”

Parla Marco Zaffaroni. Il tecnico della FeralpiSalò ha commentato la sconfitta subita per mano del Palermo, affermando di essere comunque contento della prestazione dei suoi.

“C’è rammarico per non aver fatto un risultato positivo – afferma Zaffaroni, parole riportate da PianetaSerieB.com -. Dobbiamo continuare così. Siamo in un buon momento come prestazioni. Dobbiamo crescere dal punto di vista del cinismo e della cattiveria. Dispiace fare prestazioni di pari livello con le avversarie e portare a casa niente”.

Il tecnico ha comunque fatto i complimenti al Palermo: “Abbiamo perso contro una grande squadra, che ha individualità importanti”.

