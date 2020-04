Nuova ordinanza anti Coronavirus del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.







Scatta da giorno 9 aprile, infatti, l’obbligo per i lavoratori dei negozi di alimentari di portare sempre la mascherina. È inoltre obbligatorio indossare i guanti o, in alternativa, il lavaggio frequente delle mani con disinfettante.

Per tutti i cittadini, invece, scatta l’obbligo di indossare una mascherina “o altro adeguato accessorio” quando ci si trova in spazi stretti nei quali non è possibile mantenere la distanza minima di un metro.

