“Il Palermo, in questo momento di difficoltà, inizia a chiedere sacrifici. Ai suoi dipendenti, più che ai propri tesserati”. Inizia così l’analisi di Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, dove si legge che per i lavoratori a tempo indeterminato del club rosa è stata disposta la cassa integrazione straordinaria.

I dipendenti sono a casa da settimane; gli uffici, infatti, sono chiusi. In totale, sono cinque i lavoratori del Palermo in cassa integrazione, e tra questi c’è chi porta avanti il lavoro da casa.







Situazione diversa per i giocatori, che questa settimana hanno avuto corrisposta la mensilità di marzo. Al momento, infatti, non è previsto lo strumento della cassa integrazione per i calciatori.

Il Palermo, a oggi, non sembra intenzionato a intervenire sullo stipendio dei tesserati.

