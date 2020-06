Il Dipartimento della Protezione Civile comunica i dati riguardanti l’emergenza Coronavirus, aggiornati a sabato 6 giugno.







Ecco il quadro:

• Attualmente positivi: 35.877 (-1.099)

• Deceduti: 33.846 (+72, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 165.078 (+1.297, +0,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 293 (-23, -7,3%)

• Tamponi: 4.187.057 (+72.485)

Totale casi: 234.801 (+270, +0,12%)

Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri:

Lazio +0,36%

Sardegna +0,22%

Valle D’Aosta +0,17%

Lombardia +0,16%

Questi i dati degli attuali “positivi” per regione: 19.499 in Lombardia, 4.167 in Piemonte, 2.416 in Emilia-Romagna, 1.164 in Veneto, 785 in Toscana, 245 in Liguria, 2.697 nel Lazio, 1.195 nelle Marche, 738 in Campania, 758 in Puglia, 104 nella Provincia autonoma di Trento, 866 in Sicilia, 161 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 100 nella Provincia autonoma di Bolzano, 28 in Umbria, 60 in Sardegna, 12 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 121 in Molise e 17 in Basilicata.

Questi, invece, quelli delle vittime: in Lombardia 16.249 (+27), Piemonte 3.934 (+7), Emilia-Romagna 4.171 (+4), Veneto 1.949 (+11), Toscana 1.068 (+5), Liguria 1.492 (+6), Lazio 758 (+4), Marche 991 (+2), Campania 426 (+1), Puglia 522 (+1), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 276 (+0), Friuli Venezia Giulia 338 (+0), Abruzzo 418 (+3), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d’Aosta 144 (+1), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0).

