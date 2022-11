MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Anche se mancano ancora sei giornate prima dell’inizio del mercato, il Palermo comincia già a pensare ai movimenti per ritoccare la squadra: sia in entrata che in uscita.

Si sofferma su questo il ‘Corriere dello Sport’, che racconta innanzitutto di Zavagno in visita all’Olimpico per Lazio-Monza: l’osservato era Machin, trattato già in estate dal Palermo. Il centrocampista era poi sfumato perché la società ha puntato su altri giocatori.

Proprio il centrocampo, infatti, sembra essere il reparto meno preoccupante dei rosa, anche se ancora Saric e Stulac non hanno ingranato: il quotidiano spiega infatti che le priorità del City Group sono sfoltire la squadra (su tutti gli under mai utilizzati, come Doda e Peretti) e acquistare un sostituto di Elia (out fino a fine stagione).

