CorSport – “Palermo, doppio esame per Gomis”
Il calciatore senegalese Alfred Gomis sembra possedere i requisiti necessari per mantenere il posto in prima squadra, tuttavia rimane sotto stretta osservazione. In questo contesto, l’amichevole contro il Manchester City e la partita di Coppa Italia a Cremona rappresentano due test fondamentali a livello personale.
Qualora non dovesse fornire le garanzie richieste, il Palermo potrebbe decidere, sempre con Bardi come dodicesimo, di puntare su un altro titolare. In tal caso, Gomis verrebbe sostituito da Jonathan Klinsmann (28), proveniente dal Cesena. Lo scrive il Corriere dello Sport.
“La partenza di Lund, ceduto al Colonia, impone delle riflessioni in merito alla fascia sinistra. Il Palermo dovrà decidere se acquistare un’alternativa al titolare Augello. E’ una possibilità anche se prende quota l’ipotesi della soluzione interna”, si legge.