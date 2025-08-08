Stones: “Tifosi del Palermo incredibili. Mai giocato un’amichevole con 40mila persone”

Il difensore del Manchester City, John Stones, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport alla vigilia dell’amichevole contro il Palermo, in programma domani, 9 agosto, allo stadio “Renzo Barbera”.

“Non mi era mai capitato di disputare un’amichevole davanti a 40 mila persone. So che i tifosi del Palermo sono incredibili, molto appassionati, e che la squadra punta alla Serie A”, ha dichiarato Stones, mostrando entusiasmo per l’atmosfera che si preannuncia unica.

La squadra inglese arriverà oggi a Palermo e pernotterà in due hotel diversi. Attesa anche per la conferenza stampa di Pep Guardiola, fissata alle 18.30 nella sala stampa dello stadio, in viale del Fante.





LEGGI ANCHE

PALERMO, PIACE SEMPRE VEROLI