Palermo, Desplanches saluta: ha firmato con il Pescara

Nuova avventura per Sebastiano Desplanches: il portiere di proprietà del Palermo ha firmato per il Pescara e mancano solamente gli annunci ufficiali. Questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio. L’accordo è stato trovato sulla base di un prestito secco. L’interesse del club rosanero è infatti quello di mandare l’estremo difensore a giocare con continuità.

Desplanches aveva già raggiunto i nuovi compagni del Pescara a inizio settimana ma potrà allenarsi con loro solamente a partire da adesso. Di fatto l’ultimo allenamento per il portiere è stato quello a Chatillon con il Palermo.

Desplanches è stato a lungo sul mercato e la sua destinazione poteva essere la Serie A: il portiere era finito nel mirino della neopromossa Cremonese, che ha poi deciso di virare su Audero.





LEGGI ANCHE

PALERMO, IL SALUTO DI LUND

CALCIOMERCATO LIVE, LA PUNTATA DEL 6 AGOSTO

PERINETTI: “A PALERMO EMOZIONI PROFONDE”