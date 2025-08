“Calciomercato LIVE”, la puntata del 6 agosto / DIRETTA-VIDEO

Torna “Calciomercato LIVE“, la trasmissione dedicata al Palermo, condotta da Guido Monastra, con Roberto Parisi. Nel corso della trasmissione si parla dell’allenamento congiunto del Palermo con l’Athletic Club Palermo, andato in scena a Torretta e conclusosi per 7 – 1 a favore dei nerorosa. Il tutto in onda alla pizzeria “La Braciera in Villa”, all’interno di Villa del Gattopardo, in via dei Quartieri.

LEGGI ANCHE

PALERMO – ATHLETIC CLUB 7 – 1, ALLENAMENTO CONGIUNTO A TORRETTA

PALERMO, CENA A MONDELLO PER INZAGHI, OSTI E STAFF





FODEN: “A PALERMO SARA’ UNA PARTITA DI ALTA QUALITA'”