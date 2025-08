Palermo – Athletic Club, allenamento congiunto a Torretta: i rosa vincono 7 – 1

Il Palermo batte l’Athletic Club Palermo in un “derby amichevole” giocato al centro sportivo di Torretta, casa del club di viale del Fante. I rosanero hanno battuto i nerorosa con il risultato di 7 – 1.

Entrambe le società hanno considerato il test più come un allenamento congiunto: Inzaghi ha provato diversi calciatori in vista del match amichevole contro il Manchester City in programma sabato 9 agosto. Ferraro, tecnico dell’Athletic, si può ritenere soddisfatto in quanto i suoi calciatori hanno disputato un’ottima prestazione all’insegna dell’ordine e della concentrazione.

Per il Palermo sono andati a segno Segre, Palumbo, Pohjanpalo (doppietta), Augello, Brutto e Diakité. Il gol della bandiera per l’Athletic è stat segnato da Sanchez.





La formazioni ufficiali

Palermo( 3-4-2-1): Gomis; Bani, Peda, Avena; Pierozzi, Gomes, Blin, Gyasi; Palumbo, Le Douaron, Corona.

A disposizione: Cutrona, Di Bartolo, Augello, Segre, Brunori, Ranocchia, Vasic, Nicolosi, Pohjanpalo, Diakité, Ceccaroni, Squillacioti, Brutto.

Allenatore: Filippo Inzaghi

Athletic Club Palermo: Greliak, Fastiggi, Torres, Crivello, Birardi, Maurino, Faccetti, Mazzotta, Calagna, Micoli, Bonfiglio.

A disposizione: Sanchez, Passero, Rampulla, Mori, Panaro, Zalazar, Lo Piccolo, Matera, Bongiovanni, Concialdi.

Allenatore: Emanuele Ferraro

