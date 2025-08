Calciomercato Serie B: Bari e Cesena comprano in “A”

I club di Serie B continuano a rinforzarsi: è il caso di Bari e Cesena, che nelle ultime ore si sono rinforzati con degli acquisti provenienti dalla Serie A.

Il Cesena ha ufficializzato gli arrivi di Siren Diao e Riccardo Ciervo, attaccante e centrocampista arrivati rispettivamente da Atalanta e Sassuolo.

Per il Bari invece un movimento in entrata e uno in uscita: i galletti hanno acquistato in prestito il centrocampista del Como Matthias Braunoder. Allo stesso tempo i galletti hanno comunicato la risoluzione consensuale con Andrea D’Errico.





