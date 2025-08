Elia lascia lo Spezia e va all’Empoli. È stato un obiettivo del Palermo

Salvatore Elia cambia squadra. Il calciatore lascia lo Spezia e va all’Empoli dopo settimane di accostamenti a diverse squadre, tra cui il Palermo, e futuro incerto.

A riportarlo è la redazione di gianlucadimarzio.com: Elia è stato per gran parte del calciomercato estivo accostato al club rosanero, che lo aveva in pugno fino ad arrivare a chiudere la trattativa. Il colpo non è poi andato a segno su decisione del ds del Palermo Carlo Osti, infastidito dai tira e molla dell’entourage del calciatore.

Elia giocherà quindi per una squadra che lotterà per la promozione: l’Empoli è infatti dopo la retrocessione in Serie A una delle candidate numero uno insieme al Palermo alla vittoria finale.





