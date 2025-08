Calciomercato Serie A, Sebastiano Esposito al Parma: operazione in chiusura

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Sebastiano Esposito al Cagliari, ma nelle ultime ore il Parma ha piazzato un blitz decisivo per strappare l’attaccante classe 2002 all’Inter. I ducali hanno accelerato improvvisamente, bruciando la concorrenza e portandosi a un passo dalla chiusura dell’affare.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione si aggira attorno ai 4 milioni di euro, con l’aggiunta di una clausola che garantisce all’Inter il 50% sulla futura rivendita del giocatore.

La scelta di approdare in Emilia potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la carriera dell’attaccante. A Parma troverebbe l’ambiente ideale per crescere, con continuità di impiego.





