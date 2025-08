Palermo – Athletic Club 7 – 1, gli highlights dell’allenamento congiunto / VIDEO

Il Palermo batte l’Athletic Club Palermo in un allenamento congiunto organizzato al centro sportivo di Torretta, risultato finale 7 – 1. Per il Palermo sono andati a segno Segre, Palumbo, Pohjanpalo (doppietta), Augello, Brutto e Diakité. Il gol della bandiera per l’Athletic è stat segnato da Sanchez.

Gli highlights

