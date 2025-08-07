Perinetti: “A Palermo emozioni profonde. Amichevole col City? Deve essere una festa”

“Questa è la reale partenza della stagione“. Lo ha detto Giorgio Perinetti, intervistato da Repubblica sul match congiunto di ieri tra Palermo e Athletic. Il dirigente nerorosa ha parlato delle sue emozioni da ex e della prossima amochevole contro il City.

“Palermo per me ha e avrà per sempre un significato sentimentale, in più ora parto con una nuova avventura tra i dilettanti che mi stuzzica: unire le due cose è stato davvero simbolico ed intrigante. Un’emozione profonda”.

“City? Deve essere una festa, uno spettacolo – dice Perinetti – Perché sicuramente il calore e i colori del Barbera si mischieranno con quelli del City, una squadra stellare con uno degli allenatori più forti in circolazione. E SuperPippo sicuramente vorrà fare bella figura. Quindi, tutto da godersi”, conclude.



