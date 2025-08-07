CorSport – “Palermo, Bardi affare fatto. Inzaghi studia”

Problema risolto? Il ruolo da ricoprire era quello di secondo portiere e si rendeva necessario un rafforzamento nel reparto in attesa di definire il titolare. Bardi, svincolato dopo due stagioni alla Reggiana, ha infine accettato la proposta del Palermo, sottoscrivendo un contratto biennale; entro pochi giorni saranno concluse le formalità burocratiche e il portiere livornese si unirà al gruppo squadra.

Lo scrive il Corriere dello Sport. Attualmente, la posizione tra i pali è consolidata da Alfred Gomis: il franco-senegalese dovrebbe rimanere sotto la guida di Inzaghi e solo in caso di cambiamenti sarà considerato nuovamente Klinsmann, il cui posto “over” verrebbe liberato proprio da una possibile cessione di Gomis. Nel test disputato ieri contro l’Athletic Palermo a Torretta, gli altri portieri sono stati i giovani Cutrona e Di Bartolo, quest’ultimo destinato al Legnago in Serie D.

Per quanto riguarda soluzioni interne, rispetto al progetto iniziale che prevedeva una coppia di potenziali titolari intercambiabili per ogni ruolo, rimangono da coprire due posizioni sulla fascia sinistra: una per un difensore puro che possa fare da vice Ceccaroni e l’altra per sostituire Lund ceduto al Colonia, così da consentire ad Augello un periodo di riposo.



