GdS – “Palermo, arriva Haaland. Tocca a Bani alzare il muro”

La sfida di sabato tra Guardiola e SuperPippo aprirà il nuovo corso rosanero, con l’auspicio che l’Anglo-Palermitan Trophy sia il trampolino per una serie di soddisfazioni. Pep là davanti alternerà quasi certamente Haaland e Marmoush, tra gli attaccanti più prolifici degli ultimi anni: toccherà alla difesa rosanero mettergli i bastono tra le ruote.

Il maggior indiziato per svolgere tale compito avrebbe dovuto essere Magnani, ma i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per quasi tutto il ritiro dovrebbero portare a un ulteriore forfait sabato: Inzaghi vuole che il baluardo della sua difesa sia pronto per gli impegni ufficiali e non sembra intenzionato a rischiarlo.

Al suo posto toccherà a Bani, che da braccetto destro si sposterà al centro della difesa: al momento Superpippo vede più lui in quella posizione rispetto a Peda, come visto anche nella sfida in famiglia con l’Athletic Palermo in cui l’ex Genoa ha giocato in mezzo e il polacco a destra.





Per Bani, che ha alle spalle otto stagioni in Serie A (nelle ultime nove, unica eccezione la B con i liguri nel 2022/23) non è una novità dover marcare attaccanti più quotati: nell’annata appena conclusa è stato uno dei perni del sistema difensivo di Gilardino e soprattutto di Vieira, sotto la cui guida il Genoa ha tenuto per nove volte la porta inviolata e perso appena cinque partite tra metà novembre e metà aprile.

La marcatura di Haaland rappresenterà una prova generale in vista del campionato: Bani dovrà fronteggiare un autentico finalizzatore, ma affronterà l’incarico con determinazione e senza timore. Considerando il contesto amichevole e la differenza di valori tra le squadre, è improbabile che il confronto con i Citizens offra una valutazione completa della competitività del Palermo.