Brunori: “Abbiamo grande voglia di rivalsa. Il Palermo dovrà correre più degli altri”

Parla Matteo Brunori. Il capitano del Palermo ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta, affrontando diversi temi: dall’imminente amichevole contro il Manchester City, alla squadra che sta nascendo sotto la guida di Inzaghi, fino alle emozioni ancora vive della finale playoff vinta contro il Padova.

“Ripensando a quel giorno col Padova mi vengono ancora i brividi – confessa l’attaccante –. Più che una chiusura del cerchio, spero sia l’inizio di quello che vogliamo costruire in questa stagione. Sappiamo di dover riportare entusiasmo, che è mancato anche per colpa nostra. Ora abbiamo idee nuove e concetti chiari grazie al lavoro di Inzaghi”.

A proposito dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, Brunori non nasconde l’emozione: “Per noi è un grande onore giocare una partita del genere. Sarebbe ingeneroso fare paragoni, ma a me è sempre piaciuto Bernardo Silva”.





Anche sul piano tattico, Brunori si racconta con grande lucidità: “Mi piace uscire dalla linea e legare il gioco con i compagni, è un ruolo in cui mi trovo bene. Ho sempre fatto l’attaccante, ma nel calcio moderno bisogna sapersi adattare. Con Pohjanpalo c’è un ottimo rapporto e un’intesa nata subito che cerchiamo di affinare ogni giorno”.

Parlando del nuovo mister, l’attaccante sottolinea le differenze con il passato: “Inzaghi ha portato da subito idee chiare, dove tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Serve corsa, sacrificio reciproco. Dionisi aveva altri principi, non sta a me dire se giusti o sbagliati”.

Sulle vicende della scorsa annata, Brunori preferisce guardare avanti: “Non voglio tornare su certi discorsi. È andata, adesso mi sento bene, sono felice di essere qui e vedo una squadra serena, ed è questo che mi rende orgoglioso. Quanto ai gol, come ogni anno non mi pongo limiti: vedremo cosa succederà”.

E poi c’è il nuovo Palermo, costruito con grande attenzione: “Siamo un gruppo che non molla, stiamo lavorando tanto sul piano fisico per avere gamba e tenere i 90 minuti. Nella fase di non possesso dobbiamo essere più intensi degli altri, lì si fa la differenza”.

Brunori è convinto che qualcosa sia cambiato davvero: “In questi anni siamo sempre stati considerati favoriti, e spesso avevamo squadre forti. Ma ci è sempre mancato qualcosa. Inzaghi, in questo primo mese, ci ha fatto capire dove lavorare ogni giorno. Sì, siamo forti, ma non basta: in Serie B devi correre più degli altri. Solo così puoi fare la differenza”.

Parole di stima anche per i nuovi arrivati: “Si sono calati subito nella realtà con umiltà e voglia di lavorare. Sono ragazzi sani, scelti prima come uomini e poi come giocatori. E hanno qualità importanti, altrimenti non avrebbero fatto tanti anni in Serie A”.

Infine, un messaggio chiaro: “Abbiamo una grande voglia di rivincita, per quello che non siamo riusciti a fare negli ultimi anni. Serve un percorso solido, in cui la mentalità faccia davvero la differenza. E con Inzaghi ci stiamo lavorando ogni giorno”.

