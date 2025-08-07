Palermo-City, parziale modifica sull’ordinanza per la vendita di superalcolici

Modifica parziale all’ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande superalcoliche nell’area interessata dal fenomeno della Movida, in occasione della partita amichevole tra Palermo e Manchester City prevista per sabato prossimo presso lo stadio Renzo Barbera.

Il sindaco Roberto Lagalla, dopo aver consultato i responsabili della questura di Palermo, ha sottoscritto un’ordinanza – redatta dal Suap – che modifica parzialmente la precedente disposizione, limitando il divieto relativo ai superalcolici esclusivamente alla vendita e all’asporto, escludendo invece la somministrazione all’interno di ristoranti o altri esercizi commerciali autorizzati.

Nello specifico, la nuova ordinanza stabilisce che «il divieto di vendita di bevande superalcoliche nell’area interessata dal fenomeno della “Movida”, compresa tra via Roma, via Vittorio Emanuele, la Cala e via Meli-piazza San Domenico, previsto dalle ore 13 dell’8 agosto alle ore 7 del 10 agosto 2025 e comunque fino a cessata esigenza, non si applica alla somministrazione delle medesime ai tavoli».





L’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti ha precisato che la firma del nuovo provvedimento «si è resa necessaria per rispondere alle legittime esigenze espresse dalle categorie commerciali e per tutelare l’offerta turistica complessiva». Restano confermate le altre disposizioni restrittive previste dall’ordinanza dello scorso 1° agosto.