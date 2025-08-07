Calciomercato Serie B, futuro Esposito: lo Spezia fissa una scadenza

Il nome di Salvatore Esposito è tra i più caldi del calciomercato di Serie B – e non solo. Dopo una stagione da protagonista, con 7 gol e 10 assist in 38 partite, il centrocampista ha attirato l’attenzione di numerosi club.

Nel corso della settimana, il direttore sportivo dello Spezia, Melissano, è stato chiaro: “Esposito è un nostro giocatore. Lo lasceremo partire solo davanti a offerte concrete dalla Serie A”, precisando che, al momento, l’unica proposta ufficiale sia arrivata dal Besiktas, in Turchia.

Secondo quanto riportato da cittadellaspezia.com, il club ligure valuta il giocatore 4,5 milioni di euro, cifra sotto la quale non verranno prese in considerazione trattative. Una linea rigida, confermata anche dalla società: no ai prestiti con diritto di riscatto. Lo Spezia è disposto ad ascoltare altre offerte, ma pone un limite temporale: entro gli ultimi dieci giorni di mercato.





Esposito è ritenuto un pilastro della squadra, e solo un’offerta davvero irrinunciabile potrebbe far cambiare idea alla società. Al momento, la situazione è in una fase di stallo, ma si sa: il calciomercato è imprevedibile, e novità potrebbero arrivare da un momento all’altro.

