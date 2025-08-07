TMW – “Palermo, Vasic in uscita: su di lui Empoli e Reggiana”
“Aljosa Vasic potrebbe lasciare il Palermo nelle prossime settimane“. A riportarlo è Tuttomercatoweb, che segnala l’interesse concreto di Reggiana ed Empoli, con il Catanzaro pronto a inserirsi e tentare un affondo decisivo.
Il centrocampista serbo è ancora in fase di valutazione, come più volte ribadito da Inzaghi durante le conferenze stampa dal ritiro in Valle d’Aosta. Il tecnico rosanero nutre grande stima per Vasic, ma resta da capire quale spazio potrà essergli garantito nel corso della stagione.
Se ci saranno le condizioni giuste, il giocatore potrebbe anche restare in rosa; altrimenti, uno degli interessamenti dalla Serie B potrebbe concretizzarsi. L’impressione è che una decisione definitiva arriverà solo dopo la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma il 16 agosto.
4 allenatori su 4 non lo hanno visto in questi anni compreso Inzaghi.
Inutile girarci intorno sono stati soldi persi sia lui che Saric, Lund e Desplanches. Abbiamo avuto direttori sportivi che hanno sbagliato tutto.