Juve Stabia – Potenza in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

Prosegue il precampionato delle squadre di Serie B e C con un’amichevole di grande interesse: Juve Stabia e Potenza si sfidano giovedì 7 agosto 2025 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00 🕕

Ecco tutte le informazioni utili su dove vedere Juve Stabia – Potenza in tv e streaming gratis, orario, piattaforme e dettagli 📲📡

🔴 Juve Stabia – Potenza: dove vederla in tv e streaming gratis

Buone notizie per i tifosi: la partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita, senza necessità di abbonamenti!

✅ Diretta live su Facebook:

👉 La gara sarà visibile sul profilo ufficiale Facebook della Juve Stabia, gratuitamente e in tempo reale. Basterà collegarsi alla pagina pochi minuti prima del calcio d’inizio per non perdere neanche un’azione.

•📱 Streaming gratuito: Facebook Juve Stabia

❌ Non è prevista trasmissione su canali TV tradizionali o piattaforme a pagamento.

📅 Data e orario dell’amichevole

•🗓 Giorno: Giovedì 7 agosto 2025

•🕕 Orario calcio d’inizio: ore 18:00

•🏟 Stadio: Romeo Menti, Castellammare di Stabia