Juve Stabia – Potenza in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole
Prosegue il precampionato delle squadre di Serie B e C con un’amichevole di grande interesse: Juve Stabia e Potenza si sfidano giovedì 7 agosto 2025 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00 🕕
Ecco tutte le informazioni utili su dove vedere Juve Stabia – Potenza in tv e streaming gratis, orario, piattaforme e dettagli 📲📡
🔴 Juve Stabia – Potenza: dove vederla in tv e streaming gratis
Buone notizie per i tifosi: la partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita, senza necessità di abbonamenti!
✅ Diretta live su Facebook:
👉 La gara sarà visibile sul profilo ufficiale Facebook della Juve Stabia, gratuitamente e in tempo reale. Basterà collegarsi alla pagina pochi minuti prima del calcio d’inizio per non perdere neanche un’azione.
•📱 Streaming gratuito: Facebook Juve Stabia
❌ Non è prevista trasmissione su canali TV tradizionali o piattaforme a pagamento.
📅 Data e orario dell’amichevole
•🗓 Giorno: Giovedì 7 agosto 2025
•🕕 Orario calcio d’inizio: ore 18:00
•🏟 Stadio: Romeo Menti, Castellammare di Stabia