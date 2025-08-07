Athletic Palermo, oggi test con la primavera rosanero di Del Grosso a Monreale

Non solo la prima squadra. Dopo l’allenamento congiunto contro il Palermo — disputato a Torretta e conclusosi 7-1 in favore della formazione di Inzaghi — l’Athletic di mister Ferraro si prepara ad affrontare anche la Primavera rosanero guidata da Cristiano Del Grosso, nel terzo appuntamento del precampionato nerorosa.

La sfida si disputerà oggi, 7 agosto, al Conca d’Oro di Monreale, con fischio d’inizio alle ore 17:15. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti gli appassionati che vorranno assistere all’incontro.

Per l’Athletic Palermo, sarà un’ulteriore occasione per continuare a costruire la giusta intesa in vista del prossimo campionato di Serie D. Ma sarà anche un banco di prova importante per i giovani di Del Grosso, chiamata a riscattarsi dopo una stagione deludente e a partire con il piede giusto in questo nuovo anno di Primavera 2.





