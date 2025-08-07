Henderson passa alla Sampdoria: l’ex Palermo era svincolato

Nuova avventura per Liam Henderson, che riparte dalla Sampdoria. Il centrocampista scozzese, svincolato dallo scorso 1° luglio dopo l’ultima stagione in Serie A con l’Empoli – conclusa con la retrocessione in Serie B – è pronto a vestire la maglia blucerchiata.

Nella finestra di mercato estiva anche il Bari aveva mostrato interesse per l’ex Palermo, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sarà la Samp a spuntarla. Il giocatore si trova già a Genova per sostenere le visite mediche.

Dopo l’arrivo di Jordan Ferri, Henderson rappresenta un nuovo innesto a centrocampo per una Sampdoria intenzionata a lasciarsi alle spalle due stagioni deludenti e tornare protagonista nel campionato ormai alle porte. Con il Palermo, nella stagione 2023/24, ha collezionato 40 presenze, 1 gol e 4 assist.





