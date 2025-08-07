Coppa Italia, Cremonese – Palermo: info settore ospiti. Tutte le info e i prezzi

Inizia la stagione: la prima partita ufficiale per il Palermo è quella di Coppa Italia in casa della Cremonese, valida per i trentaduesimi di finale e in programma sabato 16 agosto alle ore 21.15. Sono state pubblicate tutte le informazioni relative al settore ospiti dello stadio Zini, che ha una capienza attuale di 2.436 posti.

IL COMUNICATO

I biglietti per il settore ospiti per la partita tra Cremonese e Palermo, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa e in programma sabato 16 agosto alle ore 21.15 presso lo Stadio Giovanni Zini, sono in vendita fino alle ore 19.00 di venerdì 15 agosto.

I residenti nella provincia di Palermo possono acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC, la SIAMOAQUILE CARD. I tagliandi sono acquistabili online su TicketOne e nei punti vendita TicketOne. Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza attuale di 2.436 posti disponibili.





PREZZI

INTERO: € 10,00 (+ prevendita e commissioni società emittente)

UNDER 14: € 5,00 (ragazzi/e di età INFERIORE ai 14 anni al giorno gara) + commissioni società emittente

