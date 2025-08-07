Lund: “Palermo, mi avete fatto sentire a casa. Spero nella promozione, la città lo merita”

Lund saluta il Palermo. Il terzino statunitense ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram in cui ringrazia i tifosi e la città, augurandosi la promozione in Serie A dei rosanero.

“Dal primo giorno voi palermitane mi avete accoltate e mi sentivo subito a casa. Ormai la vita a volte prende svolte inaspettate ed è per questo che lascio Palermo per adesso. Spero che il Palermo faccia una grande stagione con una promozione che tutti in città meritano. Forza Palermo. Kris”.

Lund si è molto affezionato a Palermo e alla Sicilia: il terzino nei mesi scorsi ha pubblicato diverse foto alle prese con lezioni di italiano (il messaggio, seppur con qualche errore, è evidentemente scritto da lui senza alcun aiuto) e ha passato le vacanze con la famiglia nell’isola, visitando anche l’Etna.





Lund è stato ceduto al Colonia, il difensore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione. Rimane dunque un calciatore del Palermo a meno che i tedeschi non decidano di riscattarlo al termine della stagione.

