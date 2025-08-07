Abbonamenti Serie B, duello tra Palermo e Sampdoria: blucerchiati in vetta

A poco più di due settimane dall’inizio del campionato di Serie B 2025/26 si vanno delineando i numeri delle varie campagne abbonamenti messe in piedi dai club. A comandare in cadetteria sono due squadre in due delle città più importanti d’Italia, vale a dire Palermo e Genova.

Al primo posto di questa momentanea classifica, redatta dalla redazione di Pianetaserieb.it, c’è infatti la Sampdoria: il club blucerchiato ha annunciato il 5 agosto che è stata raggiunta quota 15 mila abbonamenti sottoscritti mentre ancora la campagna era in fase di prelazione.

Il Palermo, secondo, non dà aggiornamenti da ormai qualche giorno ma aveva già superato le sottoscrizioni della stagione passata con ben 13.843 abbonati. Potrebbe anche essere che i rosanero siano più vicini alla Sampdoria.





Sorprende ma non troppo l’Avellino, che cavalca l’entusiasmo della promozione dalla C e supera già quota 7 mila. Numeri bassissimi per il Bari, con i tifosi in piena contestazione. I pugliesi non hanno ancora raggiunto quota mille abbonati.

