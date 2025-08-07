Athletic Club, l’amichevole con il Palermo Primavera finisce 8-1

Buon test per l’Athletic Club Palermo: i nerorosa reduci da un allenamento congiunto con il Palermo Fc, hanno affrontato in amichevole la Primavera rosanero, vincendo con il risultato di 8 – 1.

Le reti sono state segnate da Micoli (tripletta), Matera (doppietta), Zalazar (doppietta) e l’autorete di Fimiez. Il club neopromosso in Serie D si è poi congratulato con il Palermo: “In bocca al lupo ai ragazzi di mister Del Grosso in vista del campionato Primavera 2“.

Continuerà adesso la preparazione per entrambe le formazioni: sia per l’Athletic che per la Primavera del Palermo le competizioni (rispettivamente Serie D e Primavera 2) inizieranno a settembre.





LEGGI ANCHE

PALERMO, IL SALUTO DI LUND

CALCIOMERCATO LIVE, LA PUNTATA DEL 6 AGOSTO

PERINETTI: “A PALERMO EMOZIONI PROFONDE”