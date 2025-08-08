Palermo, piace sempre Veroli. Per Vasic c’è l’interesse di diversi club

Si attende esclusivamente l’ufficializzazione per l’arrivo di Bardi al Palermo; contestualmente, dovrebbe essere confermato anche il trasferimento di Desplanches al Pescara con la formula del prestito secco, riporta il Giornale di Sicilia.

Entrambe le operazioni sono state definite in ogni dettaglio e si attende solo la pubblicazione dei comunicati ufficiali sui rispettivi siti web. In casa rosanero, tuttavia, l’attenzione rimane focalizzata sul mercato in entrata: le decisioni definitive sono state rinviate alla prossima settimana, tra la fine di questa e l’inizio della successiva.

Solo dopo le amichevoli contro il Manchester City e la Cremonese nel primo turno di Coppa Italia verranno prese le decisioni finali per completare gli ultimi acquisti. Tra le priorità figura l’ingaggio di un nuovo portiere, con Klinsmann del Cesena tra i profili valutati qualora non si optasse per Gomis.





Particolare attenzione è riservata anche al rafforzamento della difesa: si ricerca un centrale under con piede mancino, con Veroli del Cagliari o un giovane talento proveniente dall’estero come ipotesi più concrete. Sul fronte delle cessioni, Saric è sempre più vicino a un ritorno in Turchia all’Antalyaspor. Rimane invece incerto il futuro di Vasic: il centrocampista serbo ha convinto Inzaghi durante il ritiro ma resta seguito da diversi club di Serie B; la sua situazione sarà definita entro dieci giorni.