Calciomercato Serie B: Joronen saluta il Venezia. Zanimacchia al Modena

Jesse Joronen chiude ufficialmente la sua avventura con il Venezia. Il portiere finlandese ha affidato a Instagram il suo messaggio d’addio, ringraziando compagni e staff: “Sono molto fortunato ad aver avuto il privilegio di lavorare e dare tutto me stesso per il club in questi tre anni”, ha scritto.

Arrivato in laguna nel 2022, Joronen ha vissuto alti e bassi: solo 9 presenze nell’ultima stagione, ma 34 apparizioni e ben 13 clean sheet nell’anno della promozione in A. Ora, da svincolato, attende una nuova destinazione: diversi club di Serie B lo tengono d’occhio.

Nel frattempo, si muove anche il Modena, che rinforza la propria fase offensiva con un colpo di qualità: ufficiale l’arrivo di Luca Zanimacchia dalla Cremonese. L’esterno offensivo approda in gialloblù in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di specifiche condizioni.





