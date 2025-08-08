Calciomercato Serie C: Lancini è un nuovo giocatore del Campobasso

Nuova avventura per Edoardo Lancini. Il difensore ex Palermo e Pescara lascia gli abruzzesi per approdare al Campobasso, club con grandi ambizioni in Serie C. Per lui si profila un ruolo da protagonista all’interno di una squadra che punta in alto.

Classe 1994, Lancini porta in dote esperienza e leadership, avendo già ottenuto due promozioni nella categoria con le maglie di Palermo e Pescara. Un profilo affidabile e solido per rinforzare il pacchetto arretrato dei molisani.

“Il progetto del Campobasso mi ha colpito fin dal primo momento. È una realtà che guarda avanti, costruita per consolidarsi con autorevolezza e puntare a traguardi prestigiosi – ha dichiarato il difensore -. Questa piazza mi ha sempre affascinato: ho negli occhi e nelle orecchie il calore di quella curva straordinaria”, ha aggiunto con entusiasmo.





