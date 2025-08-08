Frosinone-Benevento in diretta tv e streaming gratis: dove vederla, canale e orario / Amichevole

Una sfida tra due club blasonati del Centro-Sud: Frosinone e Benevento si affrontano in un’interessante amichevole estiva venerdì 8 agosto 2025, alle ore 17:30 🕠, alla Cittadella dello Sport di Ferentino, in provincia di Frosinone.

Ecco tutte le informazioni utili su come vedere Frosinone-Benevento in tv e streaming gratis, con canale, orario e link diretto 📲🔍

📺 Dove vedere Frosinone-Benevento in tv e streaming gratis

📡 L’amichevole tra Frosinone e Benevento sarà trasmessa in diretta tv gratuita sul digitale terrestre:

•✅ Canale TV: Ottochannel, al canale 16 del digitale terrestre (visibile in Campania)

•📱 Streaming live: disponibile anche sul sito ufficiale di Ottochannel.it (verificare disponibilità pochi minuti prima della gara)

👉 Non è richiesto alcun abbonamento: la visione è completamente gratuita, sia in tv che online.

📍 Dove si gioca?

La partita si disputerà alla Cittadella dello Sport di Ferentino, sede del ritiro estivo del Frosinone Calcio. Un impianto moderno, perfetto per i test estivi e a pochi chilometri dal capoluogo ciociaro.