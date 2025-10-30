CorSport - "Palermo ha voglia di riscatto e Inzaghi riflette sui cambi" ​​

Di fronte a una crisi improvvisa, sopraggiunta proprio nel momento in cui sembrava possibile decollare, Inzaghi si sta interrogando sulle strategie più efficaci per rilanciare la squadra. Nessuno conosce meglio di lui le difficoltà della Serie B; è stato infatti scelto dal Palermo proprio per questa ragione. Scrive il Corriere dello Sport.

Certamente, Pippo non si nasconde e affronterà la questione anche durante la conferenza stampa pre-partita contro il Pescara. Attualmente al Palermo manca un elemento tecnico fondamentale: la squadra risponde bene sul piano fisico, ma presenta evidenti carenze sotto altri aspetti. Si commettono errori anche nelle giocate più semplici, compresi i disimpegni; inoltre, le verticalizzazioni sono rare e i cross poco precisi. Anche quando si libera un calciatore a sedici-venti metri dalla porta, la conclusione risulta imprecisa.

Sono pochi gli elementi capaci di superare l’avversario in velocità. Alcuni di questi limiti erano già noti nella scorsa stagione e gli acquisti effettuati per correggerli finora non hanno espresso appieno il loro potenziale. Per quanto riguarda la partita contro il Pescara, è previsto il ritorno di Bani in difesa: la sua pronta guarigione rappresenta senza dubbio una notizia positiva.







Sono probabili ulteriori cambiamenti per poter schierare una squadra fresca sia fisicamente sia mentalmente. Gli inserimenti in corso d’opera di Corona e Vasic – che non hanno affatto demeritato – potrebbero essere interpretati come segnali incoraggianti.